Pool Stoch vliegt glansrijk naar derde eindzege in Vierschansentournee

Stoch springt in Bischofshofen naar derde eindzege in Vierschansentournee

Kamil Stoch heeft voor de derde keer in zijn carrière de Vierschansentournee op zijn naam geschreven. De Pool, die ook in 2017 en 2018 de beste was, zegevierde woensdagmiddag in stijl door met overmacht de laatste wedstrijd in Bischofshofen te winnen.

De 33-jarige Stoch begon als klassementsleider aan de vierde wedstrijd. De Pool, die ook drievoudig olympisch kampioen is, won drie dagen geleden in Innsbruck ook de derde wedstrijd en nam zo de leiding over van Halvor Egner Granerud.

In Garmisch Partenkirchen werd Stoch vierde en in Oberstdorf eindigde hij als tweede.

Stoch liet in Bischofshofen direct zijn klasse zien. Hij ging na de eerste omloop al aan kop met een sprong van 139 meter en liet ook in de tweede omloop de beste sprong noteren (140 meter). Stoch sprong zo een totaal van 300,7 punten bijeen.