Trump spreekt demonstranten toe: 'Ik heb twee verkiezingen gewonnen'

"Het is indrukwekkend om naar te kijken", zegt correspondent Lucas Waagmeester in Nieuws en Co, die erbij was. "Het voelt historisch, er staat hier een president die de verkiezingen overduidelijk heeft verloren en die een gigantische menigte in het centrum van de hoofdstad op de been krijgt. Waar hij vervolgens het verhaal aan op blijft hangen dat er fraude is gepleegd, dat de uitslag niet klopt en dat hij eigenlijk de winnaar van de verkiezingen is."