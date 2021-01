Ajax rekent op Kudus en Mazraoui, PSV nagenoeg fit voor topper

Ajax lijkt voor het eerst in ruim twee maanden weer te kunnen beschikken over Kudus. De 20-jarige Ghanees liep tijdens het Champions League-duel met Liverpool op 21 oktober een knieblessure op.

Ajax-trainer Erik ten Hag en zijn PSV-collega Roger Schmidt komen zondag uitgebreid aan het woord over allerlei thema's. Ze laten uiteraard hun licht schijnen over Ajax-PSV (16.45 uur) en over de januarimaand vol topwedstrijden.

Om 19.00 uur is de samenvatting te zien op NPO 1 en later ook op NOS.nl. De wedstrijd is live te volgen via Langs de Lijn op NPO Radio 1 en een liveblog op NOS.nl en de NOS-app.