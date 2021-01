Pro-Trumpbetogers bestormen Congresgebouw, politie lost schoten

Betogers in het Capitool - AFP

In de Amerikaanse hoofdstad Washington is de zetel van het Congres bestormd door pro-Trumpdemonstranten. Betogers zijn het Capitool binnengedrongen en zeker een betoger wist de vloer van de Senaat te bereiken. "Trump heeft die verkiezing gewonnen", riep hij.

Vanwege de onrust in Washington is er rond 22.30 uur een extra NOS Journaal op NPO 1.

In de buurt van het gebouw heeft de politie zeker één persoon neergeschoten. Twee bronnen melden aan CNN dat een vrouw zwaargewond is geraakt door een kogel in haar borst. Op de trappen bij het gebouw staat een grote menigte. Binnen proberen bewakers met getrokken wapens en traangas te voorkomen dat de menigte binnenkomt. Aan Congresleden zijn gasmaskers uitgedeeld, omdat er ook in het gebouw traangas wordt gebruikt.

De politie lijkt overrompeld door de situatie. Op beelden is te zien dat betogers hekken wegslepen en de politie tevergeefs traangas inzet om hen te stoppen. Betogers sloegen ruiten in en klommen het gebouw in. Op sommige plekken blokkeerden bewakers deuren met meubilair om te voorkomen dat betogers binnenkwamen.

In het Congres was op het moment van de bestorming een gezamenlijke zitting van beide kamers bezig waarin de verkiezingswinst van aankomend president Biden wordt bekrachtigt. Die bijeenkomst werd stilgelegd toen het gebouw bestormd werd. Twee gebouwen op het terrein van het Capitool en enkele huizen in de buurt zijn ontruimd, in het hoofdgebouw zelf wordt Congresleden aangeraden op hun plek te blijven. De Democratische senator Haley Stevens twittert dat ze schuilt in haar kantoor. De burgemeester van Washington heeft een avondklok afgekondigd. Correspondent Marieke de Vries is ervan overtuigd dat er onder de Trump-betogers ook gewapende personen zijn. "We hebben mensen met dikkere riemen om hun middel zien lopen, met iets wat meer dan een bodywarmer leek. Dus ik denk dat er wel degelijk wapens aanwezig zijn. De politie heeft aangekondigd daar streng tegen op te treden, het is in de hoofdstad verboden openlijk wapens te dragen." President Trump heeft betogers via Twitter opgeroepen "vreedzaam" te blijven, maar hij riep ze niet op te vertrekken. "Steun onze agenten, ze staan aan de kant van ons land", schreef hij. De president heeft tot nu toe alleen via Twitter gereageerd. Demonstratie bij Witte Huis De demonstranten waren eerder vandaag afgekomen op een grote pro-Trump-demonstratie bij het Witte Huis. Trump sprak zelf daar de betogers toe. Hij zei opnieuw dat hij ervan overtuigd is dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. Vooraf schreef de president op Twitter dat de stad zal volstromen met mensen die niet willen dat "de verkiezingen gestolen worden door radicaal-linkse Democraten". Op straat zijn demonstranten eensgezind over de verkiezingsuitslag:

Demonstranten geloven niks van de verkiezingsuitslag - NOS

De burgemeester van Washington, Muriel Bowser, had de aanwezigheid van de Nationale Garde opgeschroefd in aanloop naar het protest.