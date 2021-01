Onrustig bij Capitool in Washington, waar Congres praat over verkiezingsuitslag

Betogers bij het Capitool in Washington - AFP

In de Amerikaanse hoofdstad Washington is het bij het Capitool tot botsingen gekomen tussen pro-Trumpdemonstranten en de politie. Op beelden is te zien dat betogers hekken wegslepen en de politie traangas inzet.

Duizenden mensen verzamelden zich vanmiddag voor een grote pro-Trump-demonstratie. Deelnemers liepen naar het Capitool, waar het Congres de verkiezingswinst van aankomend president Biden bekrachtigt. Dat is de laatste officiële stap voordat Joe Biden op 20 januari kan worden beëdigd als president. Trump heeft in de buurt van het Witte Huis betogers toegesproken. Hij zei opnieuw dat hij ervan overtuigd is dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. Vooraf schreef de president op Twitter dat de stad zal volstromen met mensen die niet willen dat "de verkiezingen gestolen worden door radicaal-linkse Democraten". Ook vertrouwelingen van Trump, onder wie zijn goede vriend Roger Stone die gratie van Trump kreeg, zijn aanwezig. Op straat zijn demonstranten eensgezind over de verkiezingsuitslag:

Demonstranten geloven niks van de verkiezingsuitslag - NOS

De burgemeester van Washington, Muriel Bowser, heeft de aanwezigheid van de Nationale Garde opgeschroefd in aanloop naar het protest. Het gemeentebestuur heeft betogers opgeroepen om geen vuurwapens mee te nemen naar de demonstratie. Pence Inwoners van Washington wordt gevraagd om niet de confrontatie op te zoeken met "mensen die willen vechten". Burgemeester Bowser waarschuwt dat ze het niet zal accepteren dat demonstranten aanzetten tot geweld, inwoners intimideren of vernielingen aanrichten in de hoofdstad. President Trump heeft vanochtend via Twitter zijn vicepresident, Mike Pence, opgeroepen een stokje te steken voor de bekrachtiging van de verkiezingsuitslag. Pence zou volgens Trump de kiesmannen moeten afwijzen van staten waar volgens hem stemfraude is gepleegd. "Doe het Mike, nu is de tijd voor extreme moed!", schrijft Trump. Bij de Amerikaanse verkiezingen krijgt de winnende partij in een staat alle kiesmannen die zijn toebedeeld aan een staat. Volgens de wet moeten met deze verkiezingsuitslag 306 kiesmannen voor Biden stemmen en 232 voor Trump.