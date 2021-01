Oud-Interspelers vloeren Inter, ondanks doelpunt De Vrij

Internazionale is in de Italiaanse competitie tegen kostbaar puntenverlies aangelopen bij Sampdoria. Ondanks het eerste competitiedoelpunt van Stefan de Vrij ging de nummer twee van de Serie A met 2-1 onderuit.

Inter had bij een zege de koppositie, in ieder geval voor een paar uur, over kunnen nemen van AC Milan. De koploper speelt vanavond om 20.45 uur de topper tegen regerend kampioen Juventus.

Oud-Interspelers scoren

Inter had in Genua snel op voorsprong kunnen komen, maar Alexis Sánchez miste na 12 minuten een penalty. Vervolgens deden twee doelpunten van oud-spelers Internazionale de das om.

Antonio Candreva, die tussen 2016 en 2020 het blauwzwart droeg, scoorde na 23 minuten uit een penalty. Een kwartier later schoot Keita Baldé (twee jaar geleden gehuld in het Inter-shirt) de 2-0 binnen na knap voorbereidend werk van Mikkel Damsgaard.

In de tweede helft had Inter een groot veldoverwicht en kopte De Vrij hard binnen uit een hoekschop. Maar meer leverde de dadendrang van de de ploeg van trainer Antonio Conte niet op.