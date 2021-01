Oud-Interspelers vloeren Inter; Napoli verliest van laagvlieger Spezia

In de tweede helft had Inter een groot veldoverwicht en kopte De Vrij hard binnen uit een hoekschop. Maar meer leverde de dadendrang van de de ploeg van trainer Antonio Conte niet op.

Antonio Candreva, die tussen 2016 en 2020 het blauwzwart droeg, scoorde na 23 minuten uit een penalty. Een kwartier later schoot Keita Baldé (twee jaar geleden gehuld in het Inter-shirt) de 2-0 binnen na knap voorbereidend werk van Mikkel Damsgaard.

Inter had in Genua snel op voorsprong kunnen komen, maar Alexis Sánchez miste na 12 minuten een penalty. Vervolgens deden twee doelpunten van oud-spelers Internazionale de das om.

Inter had bij een zege de koppositie, in ieder geval voor een paar uur, over kunnen nemen van AC Milan. De koploper speelt vanavond om 20.45 uur de topper tegen regerend kampioen Juventus.

Internazionale is in de Italiaanse competitie tegen kostbaar puntenverlies aangelopen bij Sampdoria. Ondanks het eerste competitiedoelpunt van Stefan de Vrij ging de nummer twee van de Serie A met 2-1 onderuit.

Makkelijke middag Roma, Napoli verliest

AS Roma, de nummer drie, had een makkelijke middag bij Crotona. Bij rust stond het al 3-0 voor de Romeinen door twee goals van Borja Mayoral en een penalty van Henrikh Mkhitaryan. In de tweede helft verzorgde Vladimir Golemic de eretreffer voor de hekkensluiter.

Rick Karsdorp deed de hele wedstrijd mee bij Roma, dat Internazionale nu tot op drie punten is genaderd. Komende zondag staat de topper tussen AS Roma en Internazionale op het programma.

Napoli, de nummer vijf, ging thuis met 2-1 onderuit tegen Spezia, de nummer achttien van de Serie A. In de eerste helft kwam Napoli nog op voorsprong via Andrea Pategna. Via de strafschopstip maakte M'Bala Nzola na rust gelijk.

Een kwartier voor tijd kwam Spezia met tien man te staan, maar maakte toch nog de beslissende treffer: Nzola trof na een mooie actie de paal, waarna Tommaso Pobega in de rebound de 2-1 binnenschoot.