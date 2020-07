Utrecht en AZ trappen in augustus zomerse oefencampagne af

Clubs uit de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie gaan de hele maand augustus met elkaar de strijd aan ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Voordat de bal vanaf 12 september weer voor het eerst gaat rollen in de eredivisie en op 28 augustus in de Keuken Kampioen Divisie, werken de clubs een uitgebreid oefenprogramma af met elkaar. Het schema daarvoor is vandaag gepresenteerd, al zijn sommige duels nog wel onder voorbehoud van goedkeuring van de lokale overheden.

Robbens rentree

Op zaterdag 1 augustus moeten de eerste wedstrijden worden gespeeld. AZ gaat naar FC Utrecht en Arjen Robben kan zijn officieuze rentree maken bij FC Groningen in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

Ook de traditionele topdrie komt in actie in augustus. Ajax neemt het thuis op tegen RKC Waalwijk op zaterdag 8 augustus. Feyenoord ontvangt stadgenoot Sparta (9 augustus) en PSV krijgt op 15 augustus Vitesse op bezoek.

De drie topclubs komen twee keer in actie. Ajax speelt op 13 augustus nog tegen een onbekende tegenstander, PSV en Feyenoord betreden op respectievelijk 15 en 21 augustus nog een keer het veld, tegen Willem II en FC Twente.