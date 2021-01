Ten minste 30 mensen besmet met Britse coronavariant na uitbraak op basisschool

De GGD heeft dertig besmettingen met de Britse coronavariant geconstateerd na de uitbraak op een basisschool in Bergschenhoek. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC.

Eind november werd bij iemand van de Rooms Katholieke Basisschool Willibrord corona vastgesteld. De GGD begon daarop een onderzoek. Eind vorige maand bleek dat vijf mensen op de school de Britse variant hadden.

Na een oproep aan leerlingen, docenten en hun huisgenoten lieten ruim 750 mensen zich testen. Hieruit blijkt dat ongeveer tien procent van hen besmet is met het coronavirus, waarvan ten minste dertig met de Britse variant. "Het geeft aan dat het virus zich behoorlijk op deze school heeft verspreid", zegt GGD-arts Ewout Fanoy. Hij zegt dat het aantal besmettingen nog kan oplopen, want het gaat om de eerste resultaten en het onderzoek loopt nog.

"De Britse variant is waarschijnlijk besmettelijker dan de 'normale' variant", aldus de GGD. "Op basis van de informatie die nu bekend is, wordt men niet vaker ernstig ziek. Mogelijk ontwikkelen kinderen wel vaker griepachtige klachten."

Besmettingen andere school

De Britse variant is ook aangetroffen op basisschool De Acker, die in hetzelfde gebouw zit als de Willibrordschool. "De aandacht gaat nu uit naar de omliggende scholen en buitenschoolse opvanglocaties", meldt de GGD. Mensen die er werken, leerlingen en hun huisgenoten krijgen een uitnodiging om zich te laten testen.

Eind december overleed een 38-jarige lerares van de Willibrordschool. Ze was besmet met corona, maar het is niet duidelijk of dat ook de doodsoorzaak was.