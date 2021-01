'Is vaccineren ingewikkeld?' Kijk hier de Q&A met IC-arts Diederik Gommers terug

In het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam stelde verslaggever Kysia Hekster een tiental vragen aan Gommers. Wat gebeurt er als je een prik krijgt terwijl je toevallig besmet bent met het coronavirus? Is het vaccineren ingewikkeld? En waarom mogen zwangere vrouwen nog niet worden ingeënt met het Pfizer-vaccin? De vragen waren van tevoren gesteld op de NOS-Facebookpagina .

IC-arts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers is woensdagmiddag ingeënt tegen het coronavirus. Daarna stond hij klaar om veelgestelde vragen te beantwoorden over het Nederlandse vaccinatieprogramma. Dat deed hij live op de Facebookpagina van de NOS.

Gommers vertelde onder meer dat het niet zoveel kwaad kan als je corona hebt op het moment dat je een prik krijgt. "Als je besmet bent en verder wel gezond, dan is je lichaam begonnen om afweer te maken. Als je het vaccin krijgt, dan ga je antistoffen maken tegen het spike-eiwit. Het lichaam gaat dus extra hard aan het werk om antistoffen te maken, ik weet niet zo goed of je daar meer last of meer bijwerkingen van krijgt. Dat gaan we zien. Maar je lichaam kan dat aan."

De IC-arts deelde aan het eind van het vraaggesprek mee dat hij over drie weken, op 27 januari, zijn tweede prik krijgt.