Eerste Moderna-vaccins komen al volgende week

De eerste Moderna-vaccins worden waarschijnlijk volgende week geleverd, heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Het gaat in eerste instantie om 13.000 doses, goed voor zo'n 6500 vaccinaties.

Het vaccin van de Amerikaanse farmaceut werd vandaag goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Minister De Jonge maakt begin volgende week bekend wanneer de vaccins worden ingezet. De eerste leveringen van Moderna-vaccins zijn bestemd voor ouderen, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen. De Gezondheidsraad moet nog adviseren voor welke groepen het vaccin het meest geschikt is.

Alle verpleeghuisbewoners

Het Moderna-vaccin wordt in delen aan Nederland geleverd. Volgens voorlopige cijfers worden eind januari 19.000 doses geleverd. In februari volgen 190.000 doses en in maart nog eens 178.000 doses.

In totaal komen in het eerste kwartaal dus 400.000 doses beschikbaar voor Nederland. Daarmee kunnen 200.000 mensen worden ingeënt. Dat is ongeveer evenveel als het aantal mensen in de verpleeghuizen en instellingen.

Dit zijn de verwachte leveringen vaccins per kwartaal: