Vierhouten als ploegleider aan de slag bij WorldTour-ploeg Qhubeka

Oud-renner Aart Vierhouten wordt ploegleider bij het WorldTour-team van Qhubeka-Assos. De vijftigjarige Nederlander gaat daar onder anderen Bert-Jan Lindeman coachen.

"Ik kijk er erg naar uit om weer op de weg actief te zijn. Om bijvoorbeeld jonge renners wegwijs te maken in de profwereld", aldus Vierhouten die in 2009 stopte met fietsen en actief was bij onder andere Rabobank en Vacansoleil.

Na zijn actieve carrière was Vierhouten tussen 2010 en 2014 bondscoach van de Nederlandse junioren en beloften, waarna hij ook even ploegleider was bij Vacansoleil-DCM. Vervolgens kwamen er veel andere klussen voorbij in het bedrijfsleven. "Maar om echt op pad te zijn met renners, dat is toch wel erg gaaf."