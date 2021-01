Groen licht voor Moderna: tweede vaccin goedgekeurd voor EU

Het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Als de Europese Commissie het advies vanmiddag overneemt, kunnen de EU-lidstaten het middel inzetten. Volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) biedt het bij 94,1 procent van de mensen van 18 jaar en ouder bescherming.

Het vaccin voorkomt volgens het CBG ook ernstigere vormen van covid-19. Ook in de risicogroepen, zoals mensen met chronische long-, hart- of leverziekten en obesitas, biedt het vaccin bescherming (90,9 procent).

Het is het tweede vaccin dat in de EU is goedgekeurd. Het eerste goedgekeurde vaccin tegen het coronavirus, dat van Pfizer/BioNTech, kreeg op 21 december groen licht van het EMA en werd vandaag voor het eerst gebruikt in Nederland.

"Met dit tweede coronavaccin hebben we nog een extra middel in handen om uit deze pandemie te komen", zegt voorzitter Ton de Boer van het CBG. "Maar ons werk zit er nog niet op. Ook na markttoelating houden we, net zoals bij alle medicijnen, de veiligheid en de werkzaamheid van dit vaccin goed in de gaten."