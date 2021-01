WikiLeaks-oprichter Assange komt niet op borgtocht vrij

WikiLeaks-oprichter Julian Assange mag niet voorwaardelijk worden vrijgelaten, oordeelt de Britse rechter. De advocaten van de 49-jarige Australiër eisten dat de klokkenluider op borgtocht zou worden vrijgelaten.

De rechter stelt dat Assange vluchtgevaarlijk is en daarom in de streng beveiligde Belmarsh-gevangenis moet blijven.

Afgelopen maandag oordeelde de rechter dat Assange niet mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, omdat het risico te groot zou zijn dat hij in dat geval zelfmoord pleegt. De VS wil tegen die uitspraak in beroep gaan. De VS wil Assange vervolgen voor spionage vanwege de publicatie van vertrouwelijke documenten. Hij zou een gevangenisstraf van 175 jaar riskeren.

De Australische premier Morrison liet gisteren weten dat Assange terug mag keren naar zijn thuisland zodra de juridische strijd in het Verenigd Koninkrijk achter de rug is. Mexico heeft Assange politiek asiel aangeboden.

Ambassade van Ecuador

Het is de tweede keer dat het advocatenteam Assange probeerde vrij te krijgen. Ook de vorige keer werd het afgewezen omdat de rechter hem als vluchtgevaarlijk zag. De Australiër was immers in 2012 naar de Ecuadoraanse ambassade in Londen gevlucht toen hij voorwaardelijk vrij was.

Op dat moment vroeg Zweden om zijn uitlevering, in verband met een verkrachtingszaak. Dat land liet de aanklacht in 2017 vallen. In 2019 wilde Ecuador van hem af, waarna de Britse politie hem arresteerde. Vervolgens werd hij veroordeeld tot 50 weken celstraf vanwege het schenden van de borgtochtvoorwaarden.

Assange en zijn organisatie WikiLeaks begonnen in 2006 met het lekken van geheime documenten, die voor een deel afkomstig waren van Amerikaanse en andere inlichtingendiensten. Ruchtmakend is de publicatie in 2010 van een video waarop te zien is hoe Amerikaanse gevechtshelikopters een luchtaanval op Bagdad uitvoert, waarbij minstens twaalf mensen de dood vonden, onder wie twee journalisten.

NOS op 3 maakte deze explainer over Assange: wie is hij en waarom zit hij vast?