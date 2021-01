Heerenveen haalt Harush terug naar eredivisie, Zweeds international voor VVV

Ariel Harush keert terug in de eredivisie. Als de Israëlische keeper de medische keuring doorstaat, tekent hij tot het eind van dit seizoen bij sc Heerenveen.

De 32-jarige Harush verdedigde vorig seizoen zestien keer het doel van Sparta Rotterdam. Het afgelopen halfjaar kwam de 20-voudig international uit voor het Slowaakse FC Nitra.

"Iedereen weet dat we op zoek waren naar een extra doelman", zegt technisch manager Gerry Hamstra van Heerenveen. "Ariel is een ervaren en betrouwbare keeper, die bovendien bekend is met de Nederlandse speelstijl en al jaren international is van zijn land."

Harush sluit op zijn vroegst na dit weekend aan bij de A-selectie en zal de concurrentiestrijd aangaan met de huidige eerste doelman Erwin Mulder.

Verdediger voor VVV

VVV-Venlo verwelkomt op zijn beurt Kristopher Da Graca. De verdediger, die deze maand 23 wordt, komt over van IFK Göteborg en tekent voor tweeënhalf jaar.

Da Graca speelde ooit vier seizoenen in de jeugd van Arsenal en kwam afgelopen jaar één keer uit voor de nationale ploeg van Zweden.