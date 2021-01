Trump-aanhangers schelden Mitt Romney in vliegtuig uit voor 'verrader'

De Republikeinse senator Mitt Romney is op een vlucht van Salt Lake City naar Washington D.C. uitgescholden door aanhangers van president Donald Trump. In het vliegtuig scandeerden ze dat Romney een verrader is. Beelden daarvan zijn op Twitter geplaatst.

Romney, die senator is voor de staat Utah, heeft zondag in een verklaring gezegd dat hij de resultaten van het kiescollege zal bekrachtigen. Eerder liet hij al weten dat hij niet op Donald Trump heeft gestemd bij de presidentsverkiezingen in november, die Joe Biden ruim won.