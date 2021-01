Wekdienst 6/1: Vaccinatiecampagne begint • Congres VS stelt verkiezingsuitslag vast

Wekdienst 6 januari - AFP

Goedemorgen! Vandaag worden de eerste mensen in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus. En in de VS worden in Georgia nog stemmen gesteld, moet het Congres officieel de uitslag van de presidentsverkiezingen vaststellen en is er tegelijkertijd een grote pro-Trumpdemonstratie in Washington D.C.

De dag begint overwegend droog, met in de ochtend in Limburg mogelijk een vlok sneeuw. Later trekt een neerslaggebied over het land. Dit zorgt in het oosten voor (natte) sneeuw, verder naar het westen valt alleen regen. Met maxima tussen 1 en 3 graden blijft het vrij koud.

Weerplaza - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De eerste Nederlanders worden gevaccineerd tegen het coronavirus. In Veghel krijgen zorgmedewerkers van verpleeghuizen het vaccin toegediend en in ziekenhuizen worden ambulancemedewerkers en ic-personeel ingeënt. De eerste prik is voor Sanna Elkadiri, zorgmedewerker van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) in Boxtel.

Volg de start van het vaccineren vanaf 8.30 uur: Op NPO 1

NPO Nieuws

NPO Radio 1

Via een livestream op de NOS-site en de app

Via de Facebookpagina van de NOS en het YouTube-kanaal

Het Amerikaanse parlement stelt formeel de uitslag vast van de presidentsverkiezingen van november. Dat proces wordt normaliter gezien als een formaliteit en kan met een half uur voorbij zijn. Dit keer wordt rekening gehouden met vertraging, omdat president Trump volhoudt dat in sommige staten is gefraudeerd om zijn tegenstander Biden aan een overwinning te helpen. Ook is er een grote demonstratie van Trumpaanhangers bij het Capitool.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA komt naar verwachting met de goedkeuring voor het coronavaccin van farmaceut Moderna. Het EMA had meer tijd nodig om alle vragen van de EU-lidstaten over het vaccin te kunnen beantwoorden.

Wat heb je gemist? In de Amerikaanse staat Georgia zijn de stembureaus gesloten, maar een uitslag laat nog op zich wachten. Verschillende Amerikaanse nieuwszenders meldden vanochtend dat de strijd too close to call is. In de staat worden de laatste twee Senaatszetels verdeeld. Mochten de Republikeinen ten minste één Senaatszetel uit Georgia behouden, dan wordt het voor Biden de komende jaren heel lastig om zijn plannen door de Senaat te krijgen. Ander nieuws uit de nacht Agenten die Jacob Blake neerschoten worden niet vervolgd: Blake overleefde het incident, maar is blijvend verlamd tot zijn middel. De agent die Blake neerschoot handelde volgens de openbaar aanklager uit zelfverdediging.

Ontvoerde kinderen uit Limburgs dorp na zeven jaar terecht: Twee kinderen die in 2014 door hun moeder uit het Limburgse Wijnandsrade werden ontvoerd en sindsdien spoorloos waren, zijn opgedoken in Oostenrijk.

Philips in gesprek over verkoop huishoudelijke tak: Volgens het FD zijn drie Chinese partijen bereid om meer dan 3 miljard euro neer te tellen voor de divisie, waar koffiezetapparaten, airfryers en stofzuigers onder vallen.

Tientallen oppositieleden opgepakt in Hongkong: In de afgelopen weken zijn er vaker arrestaties geweest in Hongkong van prominente oppositieleden, maar niet eerder ging het om zo'n grote groep. En dan nog even dit Het is alweer bijna tien jaar geleden dat voetballer Mihai Nesu op een training van FC Utrecht verlamd raakte. Nesu brak op op 10 mei 2011 zijn nekwervel na een onschuldig duel met Alje Schut, die bovenop hem viel. De Roemeen had direct geen gevoel meer in zijn handen en voeten en werd met een ambulance afgevoerd. Het herstel van Nesu ging daarna met lichte vorderingen, en nu is er weer een nieuwe mijlpaal te vieren.