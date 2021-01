Hulporganisatie ICCO gaat op in Cordaid: 'Je redt het niet alleen'

Twee van oorsprong christelijke hulporganisaties gaan fuseren. Het oorspronkelijk protestantse ICCO gaat op in het van origine katholieke Cordaid.

"Schaalvergroting is onontbeerlijk", zegt de directeur in Trouw. Door de fusie ontstaat er een organisatie met 200 tot 250 miljoen euro omzet, waarbij 5 tot 10 miljoen kan worden bespaard op zaken als computersystemen en kantoorruimten. Dat geld kan volgens de directeur worden uitgegeven aan armoedebestrijding.

Met de fusie hoopt Cordaid meer kans te maken op financiering door internationale fondsen. Ook gaat de hulporganisatie zich richten op landen waar hulp van kwetsbare mensen "echt het verschil maakt". Daarom trekt de organisatie zich terug uit een aantal regio's en landen waar ICCO actief is, waaronder Zuid-Amerika en Indonesië. Eerder ging Cordaid al terug van 46 naar 10 landen.

Verbonden met de kerk

De twee ontwikkelingsorganisaties hebben al decennia dezelfde missie, maar werkten naast elkaar als gevolg van de verzuiling. De christelijke organisaties konden jarenlang rekenen op een vast bedrag subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar sinds enkele jaren moeten de goede doelen concurreren met elkaar.

Cordaid en ICCO besloten daarom vorig jaar een fusie te onderzoeken. "Je redt het niet meer in je eentje. Als mensen van goede wil hun krachten niet bundelen, is het niet genoeg. Daarbij is het jammer als organisaties elkaar kapot concurreren", aldus Zevenbergen in Trouw.

De hulporganisatie zegt nauw verbonden te blijven met de kerk en de christelijke waarden. Er komt zowel een predikant als een priester in de raad van toezicht. Zij zullen samen een gebedsruimte in het kantoorgebouw inzegenen.

Cordaid is op dit moment na Artsen zonder Grenzen de grootste hulporganisatie van Nederland. Dat blijft ook na de fusie zo.