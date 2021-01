Start tennisseizoen mondt voor Middelkoop uit in 'serieus probleem'

"Ik moet over tien dagen een negatieve test laten zien, anders heb ik een serieus probleem", vertelt hij in Langs de Lijn En Omstreken. "Dan haal ik mijn ticket naar Australië niet. Wel gaaf, de organisatie daar heeft spelersvliegtuigen geregeld met opstapplekken in Los Angeles, Singapore en Dubai."

Middelkoop zit op hete kolen, want hij moet op 15 of 16 januari aan zijn reis beginnen naar Melbourne, om daar - na weer twee weken quarantaine - over een maand mee te mogen doen aan de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

De dubbelspecialist - hij is de nummer 46 van de wereld - leverde in Turkije twee keer een positieve coronatest af en verblijft nu in quarantaine op zijn hotelkamer. Zijn partner Sander Arends kon de dag na aankomst alweer het vliegtuig in terug naar huis.

Vanwege de coronapandemie is de Australian Open opgeschoven naar 8 februari. De spelers worden onder strenge voorwaarden naar Melbourne gehaald, gaan daar twee weken in quarantaine en kunnen dan in de afgesloten bubbel een voorbereidingstoernooi en de Australian Open spelen.

Middelkoop snapt niets van zijn positieve testen. "Op 10 december testte ik in Nederland positief. Na mijn quarantaine was ik negatief en heb ik ook gewoon getraind op het nationale trainingscentrum in Amstelveen. En hier in Turkije ben ik weer positief. Het zullen wel restjes zijn ofzo."

Tennissen tegen de hotelmuur

Middelkoop doodt de tijd in Turkije met vlogs van zijn hotelkamer en is met handen en voeten gebonden. "Het is geen pretje, kan ik je vertellen. Maar goed, je weet dat die kans er is op het moment dat je je inschrijft."

Is een balletje slaan tegen de muren van zijn hotel geen optie om in beweging te blijven? "Haha, nee. Ik heb zes rackets bij me, maar helaas geen tennisballen."