Zo'n 60.000 afspraken voor inenting • Koning: start van vaccinaties is keerpunt

Hoogleraar virologie Marion Koopmans heeft nog geen bericht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gekregen wanneer ze naar China kan afreizen. Gisteren ging haar reis op het laatste moment niet door, omdat Peking de visa nog niet had goedgekeurd.

Koopmans maakt deel uit van een WHO-team van experts dat in China onderzoek gaat doen naar de oorsprong van het coronavirus. WHO-chef Tedros zei gisteren dat hij teleurgesteld was dat het benodigde papierwerk door de Chinezen nog niet in orde was gemaakt. "We willen deze klus zo snel mogelijk beginnen", zei hij.

De experts gaan eerst twee weken in quarantaine en gaan de twee weken daarna in het veld onderzoek doen. De bedoeling is onder meer om de miljoenenstad Wuhan te bezoeken, waar het virus vorig jaar voor het eerst opdook, vooral op een versmarkt. Koopmans: "We gaan kijken naar de ziekenhuizen in de provincie, wat is daar in de maanden ervoor gezien? We proberen meer zicht te krijgen op wat er precies op die markt te koop was, welke dieren, welke producten en waar kwamen ze vandaan?"