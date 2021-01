Eerste Moderna-vaccins volgende week geleverd • 7142 nieuwe besmettingen, 175 doden

Een deel van de gedetineerden in de gevangenis van Roermond is in quarantaine vanwege het coronavirus. 84 van de 240 gevangenen blijven tijdelijk uitsluitend in hun eigen cel. Het is een voorzorgsmaatregel. Volgens een woordvoerder van de gevangenis zijn drie gedetineerden positief getest. Een van hen ligt in het ziekenhuis, meldt 1Limburg.

De maatregel heeft meerdere gevolgen voor de gevangenen. Zo kunnen ze niet douchen, sporten en mogen ze geen bezoek ontvangen. "De gedetineerden moeten zich in hun cel persoonlijk verzorgen. Dat heeft te maken met de verspreiding van het virus. Luchten en bellen kan wel nog", zegt een woordvoerder. In principe gelden deze regels voor de duur van tien dagen.

Het is niet de eerste keer dat de penitentiaire inrichting getroffen is door het coronavirus. In oktober en tijdens de eerste coronagolf werd de gevangenis al geconfronteerd met besmettingen binnen het personeel. Ook nu zit een aantal medewerkers thuis in afwachting van een uitslag.