De Jonge: een waanzinnig moment • Ook ziekenhuizen gestart met inenten

Vakbond CNV vreest dat Nederland "een groot risico" loopt dat eind dit jaar nog lang niet iedereen is gevaccineerd tegen het coronavirus. Volgens de bond is de huidige capaciteit bij de priklocaties nog veel te laag en komt alles moeizaam op gang. De bond pleit ervoor om medewerkers uit de evenementensector in te zetten om de vaccinatiecampagne in goede banen te leiden.

"Wie zich nu wil laten vaccineren, staat soms een uur in de wacht bij een callcenter. Het komt allemaal moeizaam op gang. Het aantal mensen dat straks bij voldoende vaccins zich kan laten vaccineren, is te laag. We prikken bovendien nu alleen tijdens kantoortijden. Terwijl we in zo'n diepe gezondheidscrisis verkeren. Onbestaanbaar", vindt voorzitter Piet Fortuin van de bond.

Volgens Fortuin sluit Nederland "een modderfiguur" met het huidige vaccinatiebeleid en lopen we het risico op maandenlange vertraging. De bond pleit ervoor dat er dagelijks van 06.00 uur tot 22.00 uur moet worden ingeënt, ook in het weekend. "De tienduizenden werklozen in de horeca- en evenementensector moeten daarnaast zo snel mogelijk opgeleid worden om onder toezicht van professionals te vaccineren. Een groot deel hiervan kan zelf leren prikken, een deel hiervan kan uitstekend ingezet worden om de logistiek rond het prikken te organiseren. De duizenden evenementenmedewerkers die nu aan de kant staan, moeten we daarom massaal inzetten om het vaccineren tot een succes te maken", zegt de vakbondsleider.