3FM Serious Request stopt na dit jaar met samenwerking Rode Kruis

Radiozender NPO 3FM stopt na zeventien jaar met de samenwerking met het Rode Kruis. Dit jaar zetten de dj's zich, vlak voor de Kerst, voor het laatst in om zoveel mogelijk geld op te halen voor de hulporganisatie. De zender wil daarna de vrijheid hebben om met Serious Request ook andere goede doelen te kunnen steunen.

Zendermanager Sharid Alles: "3FM heeft de afgelopen tijd in het teken gestaan van meerdere grote veranderingen. We voelen de behoefte om verder te kijken dan een doel of thema dat gebonden is aan noodhulp, zoals het Rode Kruis deze biedt."

Zij noemt het "een moeilijke beslissing", gezien de goede samenwerking met de hulporganisatie. In een persbericht zegt de zender dat het Rode Kruis hun keuze respecteert.

Glazen Huis

In 2004 werd gestart met de actie, waarbij drie dj's opgesloten werden in het Glazen Huis. Daar leefden ze vijf of zes dagen op sapjes en draaiden 24 uur per etmaal plaatjes voor geld. Op het hoogtepunt van de actie werd er ruim 12 miljoen euro opgehaald voor het Rode Kruis. De laatste jaren liep de opbrengst terug.

In 2018 gooide de zender het roer om: de dj's bleven niet meer op één locatie, maar liepen vanuit verschillende plaatsen in Nederland naar de eindbestemming. Een route langs acties waarbij luisteraars geld ophaalden voor het goede doel. Serious Request: The Lifeline, heet het sindsdien. In 2019 werd er 1,4 miljoen euro mee opgehaald.

Coronapandemie

Dit jaar, bij de laatste samenwerking, zetten NPO 3FM en het Rode Kruis zich in december in voor de gevolgen van de coronapandemie. Hoe de actie er precies uit komt te zien is afhankelijk van de maatregelen die op dat moment in Nederland gelden, maar het plan is dat de dj's van Roermond naar Zwolle zullen lopen.