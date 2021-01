Met topspeler Steins in isolatie op Papendal wacht handballers zware taak

"Wat ik hier nu doe?", herhaalt Luc Steins de vraag terwijl hij in het open raam van zijn hotelkamer op Papendal staat. "Nou, ik heb geen Playstation, dus vooral slapen en series kijken." De belangrijkste kracht van het Nederlands handbalteam staat daar niet voor niets, terwijl zijn collega-internationals trainen. Steins verblijft in verplichte quarantaine en ontbreekt woensdagavond in de zware EK-kwalificatiewedstrijd, tegen het sterke Slovenië in Almere.

Steins, in quarantaine, steekt even zijn neus uit het hotelkamerraam - NOS

Dat zit zo. Steins is onderdeel van het sterrenensemble van Paris Saint-Germain. Met die Europese topclub zou hij vorige week het finaletoernooi (de Final Four) van de Champions League spelen, de droom van iedere handballer. Maar de Nederlandse spelmaker testte kort daarvoor positief op corona. In thuisisolatie in Parijs zag hij op tv zijn ploeggenoten, handbalsterren als Mikkel Hansen, derde van Europa worden. Veilig en alleen in de auto reed Steins op vrijdag vervolgens vanuit zijn huis in de Franse hoofdstad naar Papendal, waar hij zich direct en zonder iemand te zien opsloot in zijn hotelkamer. Daar zit hij dus nog steeds, omdat uit tests bleek dat zijn waardes nog niet goed zijn. Dat betekent dat Steins nog niet mag toetreden tot de bubbel van de ploeg om te trainen en te spelen. "Verder gaat het goed met me", vertelt hij terloops vanuit het open raam. "Ik heb eigenlijk nergens last van."

Even bijpraten met Luc Steins, die in quarantaine zit op zijn hotelkamer op Papendal - NOS

"Lucie! We love you!", klinkt het ineens. Steins' ploeggenoten bij Oranje komen vanuit de trainingshal aanlopen en scanderen de naam van hun medespeler, die met pijn in zijn hart een lach tevoorschijn tovert en de grappende lofuitingen in ontvangst neemt. "Het is raar", vervolgt Steins terwijl hij naar zijn vrienden zwaait. "Mijn waardes leken de goede kant op te gaan, maar uit de laatste test bleek dat ze juist weer de verkeerde kant op gingen."

Quote Hij is een van de beste middenopbouwspelers van Europa. bondscoach Richardsson over Luc Steins

Zijn afwezigheid is een aderlating voor Oranje. "Dat gemis is heel groot", vertelt aanvoerder Bobby Schagen. "Luc bepaalt op de middenopbouwpositie ons aanvalsspel." Bondscoach Erlingur Richardsson: "Soms vind je spelers die bij het spelsysteem passen en soms pas je het systeem aan de spelers aan. Dat laatste hebben we gedaan met Luc, het systeem is mede voor hem gemaakt. Hij is een van de beste middenopbouwspelers van Europa."

Met topspeler Steins in isolatie op Papendal wacht handballers zware taak - NOS

Zonder Luc Steins - zijn broer Ivo kan immers wél spelen - heeft Oranje niets te verliezen tegen Slovenië, dat in tegenstelling tot Nederland deelneemt aan het WK dat volgende week begint. "We hebben het ze de vorige keer in de thuiswedstrijd moeilijk gemaakt (27-26 verlies in 2019, red.). Hopelijk kunnen we een punt pakken. Dat zou een bonus zijn", zegt Schagen. Richardsson: "We zijn de underdog en moeten slim spelen. De bal lang vasthouden en geen makkelijke goals weggeven." Snelheid en '5:1-dekking' Het strijdplan werd dinsdag tijdens de training op Papendal fijngeslepen. Er werd veel getraind op de zogeheten '5:1-dekking', waarbij een speler tijdens het verdedigen vooruitgeschoven staat om de spelmaker van de tegenstander op te vangen. "Ja, die 5:1-dekking gaan we zeker zien", verklapte de 48-jarige IJslandse bondscoach. Zo wil Oranje de Sloveense sterspelers in de opbouw lamleggen, zoals Dean Bombac en Miha Zarabec. Laatstgenoemde is kersvers Champions League-winnaar met zijn Duitse club Kiel, maar ontbreekt mogelijk vanwege knieklachten. "De Slovenen spelen in sterke competities, bij ons is dat op dit moment fiftyfifty. Dat is lastig", aldus Richardsson.

Nederland-Slovenië begint woensdagavond om 18.15 uur in Topsportcentrum Almere. Na afloop is een samenvatting van het EK-kwalificatieduel te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op tv in het NOS Journaal, rond 23.30 uur op NPO 1.

Schagen: "Wij hebben, als je naar het internationale tophandbal kijkt, kleine, snelle spelers. We moeten heel hard rennen en tegenstanders overlopen. Want op kracht zullen we niet van veel ploegen winnen." Maar, besluit Richardsson lachend: "De jongens zijn enthousiast en spelen met hun hart voor Nederland. Wanneer ik blij ben? Hopelijk na de wedstrijd, als we gewonnen hebben." Oranje won de eerste EK-kwalificatiewedstrijd begin november ternauwernood van Turkije: 27-26. Bekijk de samenvatting van dat duel hieronder.