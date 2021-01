Bijwerkingen, bescherming en besmetting: de antwoorden op jouw vaccinatievragen

In dit artikel beantwoorden we veelgestelde vragen over coronavaccinaties.

In onze buurlanden waren ze al begonnen, maar vandaag zijn ook in Nederland de eerste coronavaccinaties een feit. Bij de GGD in Veghel wordt gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Daarnaast start een aantal ziekenhuizen met de vaccinatie van zorgpersoneel.

Volgens Van Egmond neem je daarnaast niet alleen voor jezelf een vaccin, maar ook voor de bescherming van anderen. "Als persoon kun je in een enkel geval de pech hebben om alsnog ziek te worden, maar door te vaccineren maak je de samenleving veiliger voor het virus. Zo beschermen we zwakkeren en kunnen we langzaam van de maatregelen af. Het is ook een kwestie van solidariteit."

Het gros van de mensen wordt dus niet meer ziek na de coronavaccinatie, zegt Van Egmond. Volgens haar is de bescherming van het Pfizer-vaccin extreem hoog. "Er werd gehoopt op een bescherming van ongeveer 70 procent, maar het is zelfs 95 procent."

De kans dat je corona krijgt na vaccinatie is dus klein en het ziekteverloop is volgens het RIVM minder ernstig. Het blijft daarom belangrijk om je te laten testen wanneer je klachten krijgt die passen bij corona. Ook als je gevaccineerd bent.

Ja, dat kan, meldt het RIVM . Maar ruim 90 procent van de mensen die het Pfizer-vaccin krijgen is vanaf zeven dagen na de tweede vaccinatie beschermd tegen corona. Het Pfizer-vaccin krijg je in twee delen. De tweede vaccinatie krijg je 21 dagen na de eerste prik.

Er is daarnaast een mogelijkheid dat er onbekende bijwerkingen optreden, zoals een zeldzame allergische reactie, maar die kans is volgens het ministerie heel klein.

De kans is groot dat jij gevaccineerd wordt met een vaccin van Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen of AstraZeneca.

De vaccins werken op basis van verschillende technieken. "Vooraf wisten we niet welke vaccin-techniek het best zou werken", zegt Van Egmond. "Dat was niet te voorspellen en daarom is ingezet op de ontwikkeling van verschillende soorten vaccins."

Vaccinatie beschermt tegen ziekte door corona, zegt het RIVM. "We weten nog niet of iemand die gevaccineerd is het virus toch kan verspreiden. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere: voor gevaccineerde personen gelden voorlopig dezelfde maatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn."

"Het is pas een paar maanden geleden dat de eerste mensen gevaccineerd zijn", licht Van Egmond toe. "Naarmate de tijd verstrijkt, zie je misschien dat mensen weer ziek gaan worden. Op dat moment weet je pas dat het uitgewerkt is. Het is echt een kwestie van afwachten."

Het CBG stelt dat we op dit moment alleen weten dat bescherming zo'n drie maanden na de vaccinatie nog onverminderd hoog is. Maar het is onbekend hoelang die bescherming zal blijven. Onderzoek kan hier later pas meer duidelijkheid over geven.

Beschermt het vaccin ook tegen nieuwe varianten van corona?

Volgens het RIVM zijn er geen aanwijzingen dat het vaccin niet beschermt tegen nieuwe mutaties van het coronavirus, zoals de besmettelijkere Britse variant. "Wereldwijd houden landen goed in de gaten of de vaccinatie beschermt tegen nieuwe virusmutaties."

Heeft het zin om gevaccineerd te worden als ik al corona heb gehad? Dan heb ik toch al natuurlijke antistoffen?

"Dat weten we eigenlijk nog niet", zegt Van Egmond. "We weten namelijk nog niet hoelang de bescherming van het vaccin is, maar ook niet hoelang de bescherming is als je de ziekte hebt gehad."

Ze benadrukt dat er nog geen wetenschappelijk bewijs voor is, maar dat het wel aannemelijk is dat je in ieder geval een jaar beschermd bent. "Als je in de eerste golf corona had dan zou je het dus dit voorjaar opnieuw kunnen krijgen. Als je het in oktober had, dan zou ik nog even afwachten tot er meer over de bescherming bekend is. Het vaccin is nu nog schaars, dan kan iemand anders het gebruiken."

Waarom krijgen mensen onder de 18 jaar geen vaccinatie? Gaat dat nog veranderen?

Het Pfizer-vaccin is goedgekeurd voor mensen vanaf 16 jaar, maar in Nederland worden alleen mensen vanaf 18 jaar gevaccineerd. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is het virus nauwelijks gevaarlijk voor kinderen onder de 18 en is er op dit moment dus geen dringende reden om ze snel te vaccineren.

Dit kan eventueel veranderen als er meer onderzoek is gedaan door vaccin-ontwikkelaars naar de effectiviteit van het vaccin voor jongeren.

