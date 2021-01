Eerste vaccinatie live te zien bij de NOS

Vandaag begint het vaccineren tegen het coronavirus in Nederland. De eerste prik is live te zien bij de NOS.

Het gaat om het vaccin van Pfizer/BioNTech. Degene die hem als eerste krijgt is Sanna Elkadiri. Zij is zorgmedewerker van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) in Boxtel en werkt voornamelijk met dementerenden. Elkadiri: "Daar is knuffelen een normale zaak. Die mensen hebben de geborgenheid nodig en dat gaat nu niet meer."

Elkadiri en de anderen krijgen het vaccin toegediend op een priklocatie in Veghel van de GGD Hart voor Brabant. Ook in de regio's Rotterdam en Utrecht begint het vaccineren. In dit artikel is te lezen wanneer welke regio aan de beurt is.

Behalve verpleeghuismedewerkers is het ziekenhuispersoneel in de acute zorg ook aan de beurt. Het gaat daarbij om medewerkers op de intensive care, de spoedeisende hulp en de verpleegafdelingen voor coronapatiënten.

Ook medewerkers in de gehandicaptenzorg en de thuiszorg komen als eerste in aanmerking voor het vaccin.

Hieronder vind je een overzicht van wie wanneer aan de beurt is: