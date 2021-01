Tientallen oppositieleden opgepakt in Hongkong om 'staatsondermijnend gedrag'

In Hongkong zijn zo'n vijftig mensen uit de pro-democratiebeweging opgepakt, meldt onder meer de South China Morning Post. Onder hen zou een aantal vooraanstaande leden van de beweging zijn.

Ze zijn naar verluidt opgepakt vanwege hun betrokkenheid bij onofficiële verkiezingen vorig jaar juli, die bedoeld waren om de sterkste kandidaten te selecteren voor de echte parlementsverkiezingen. Die laatste zouden afgelopen september plaatsvinden, maar zijn met een verwijzing naar de risico's van het coronavirus inmiddels uitgesteld.

Vóór de onofficiële verkiezingen hadden pro-Peking-gezinde politici al gewaarschuwd. De verkiezingen zouden ingaan tegen de zogenoemde veiligheidswet die een maand daarvoor van kracht was geworden. Die wet is zeer omstreden en wordt volgens critici door Peking misbruikt om kritieke stemmen de mond te snoeren.

Staatsondermijnend gedrag

"In de afgelopen weken zijn er vaker arrestaties geweest in Hongkong van prominente oppositieleden, maar niet eerder ging het om zo'n grote groep", zegt correspondent Sjoerd den Daas.

"Alleen al het streven naar een meerderheid in het Hongkongse parlement, met de beperkte democratische rechten die de Hongkongers hebben, wordt onder de Staatsveiligheidswet nu schijnbaar gezien als staatsondermijnend. Oppositie voeren in Hongkong was al niet eenvoudig, dit maakt het zo goed als onmogelijk."

Er zou ook een inval zijn geweest bij het huis van studentenleider Joshua Wong, een van de prominentste gezichten van het protest. Hij zit een celstraf van ruim een jaar uit voor zijn rol bij een protest in 2019.

Het parlement in Hongkong bestaat inmiddels alleen nog maar uit parlementariërs die de lijn van Peking steunen. Oppositieleden zijn uit eruit gezet of zelf uit protest opgestapt.

Steun uit VS

De aankomende Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft met verontwaardiging gereageerd op de recente arrestatiegolf. Hij spreekt van een "aanval op de democratie" en belooft de inwoners van Hongkong steun, zodra de regering van Joe Biden is geïnstalleerd.

Peking laat weten dat China de autoriteiten van Hongkong steunt bij het indammen van de pro-democratiebeweging in de stadsstaat. Volgens een woordvoerder blijven de rechten van burgers beschermd onder de nieuwe veiligheidswet.