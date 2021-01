Nek-aan-nekrace in Georgia, Democraten winnen zeker één Senaatszetel

In de Amerikaanse staat Georgia zijn de stembureaus voor de Senaatsverkiezingen gesloten. Volgens Amerikaanse media heeft de Democraat Raphael Warnock zijn Republikeinse tegenstander Kelly Loeffler verslagen.

Raphael Warnock na winnen senaatszetel: 'Dit kan alleen in Amerika' - NOS

In de staat worden de laatste twee Senaatszetels verdeeld en voor aankomend president Biden is het cruciaal dat beide Democratische kandidaten winnen. De strijd om de andere Senaatszetel is nog onbeslist. Daar gaan de Republikein David Perdue en de Democraat Jon Ossoff nek aan nek.

Bijna alle stemmen zijn inmiddels geteld. Uit voornamelijk Democratische kiesdistricten moeten nog uitslagen binnenkomen. Als het verschil tussen beide kandidaten minder dan 0,5 procentpunt is, kan degene met de minste stemmen een hertelling aanvragen. Warnock staat volgens Amerikaanse media 1 procentpunt voor op Loeffler.

De verantwoordelijke bestuurder voor het verloop van de verkiezingen, Brad Raffensperger, zei tegen CNN dat hij pas rond het middaguur (18.00 uur Nederlandse tijd) verwacht meer te weten over de definitieve uitslag. In verschillende districten is het stemmen tellen gestaakt om de tellers nachtrust te geven.

50-50

Als beide Democratische kandidaat-senatoren winnen, hebben zowel de Democraten als de Republikeinen 50 zetels in de machtige Senaat. De stem van aankomend vicepresident Kamala Harris geeft bij stemmingen dan de doorslag. Mochten de Republikeinen ten minste één Senaatszetel uit Georgia behouden, dan belooft Biden de komende jaren een lastige opgave te krijgen om beleidsplannen door de Senaat te krijgen.

Georgia was decennialang een Republikeins bolwerk. De zuidelijke staat heeft sinds 2005 geen Democratische senator meer gehad. Maar de staat is aan het veranderen. Zo won Biden er afgelopen november de presidentsverkiezingen, als eerste Democraat sinds 1992.

Dure campagnes

Het belang van de verkiezingen in Georgia wordt onderstreept door de enorme bedragen die beide partijen in de campagne hebben gestoken. Alles bij elkaar gaat het om een recordbedrag van ongeveer 1 miljard dollar, ruim 800 miljoen euro.

Zowel zittend president Trump als zijn opvolger Biden heeft maandag campagne gevoerd in Georgia voor deze verkiezingen. Biden won de staat nipt. Meerdere hertellingen hebben die winst bevestigd, maar Trump weigert zich erbij neer te leggen. Eind vorige week kwam via de Washington Post een gesprek naar buiten van Trump met de hoogste Republikeinse verkiezingschef in de staat, waarin de president hem vraagt voldoende stemmen 'te vinden' om alsnog te winnen.