Georgia telt laatste stemmen, machtsbalans Senaat op het spel

In de Amerikaanse staat Georgia zijn de stembureaus voor de Senaatsverkiezingen gesloten. Verschillende Amerikaanse nieuwszenders meldden daarna dat de strijd too close to call is. In de staat worden de laatste twee Senaatszetels verdeeld en voor aankomend president Biden is het cruciaal dat beide Democratische kandidaten winnen.

Als dat laatste gebeurt, hebben zowel de Democraten als de Republikeinen 50 zetels in de machtige Senaat, maar de stem van aankomend vicepresident Kamala Harris geeft bij stemmingen dan de doorslag. Mochten de Republikeinen ten minste één Senaatszetel uit Georgia behouden, dan belooft Biden de komende jaren een heel lastige opgave te krijgen om hervormingen door de Senaat te krijgen.

Met zo'n 95 procent van de stemmen zijn de verschillen miniem.

In Georgia gaat de strijd tussen de Republikeinen Kelly Loeffler en David Perdue aan de ene kant en de Democraten Jon Ossoff en Raphael Warnock aan de andere. Ook in eerdere peilingen gingen ze al nek aan nek.

Dure campagnes

Het belang van de verkiezingen in Georgia wordt onderstreept door de enorme bedragen die beide partijen in de campagne hebben gestoken. Alles bij elkaar gaat het om ongeveer een miljard dollar, een record.

Zowel zittend president Trump als zijn opvolger Biden heeft maandag campagne gevoerd in Georgia voor deze verkiezingen. Biden won de staat bij de presidentsverkiezingen van november nipt. Meerdere hertellingen hebben die winst bevestigd, maar Trump weigert zich erbij neer te leggen. Eind vorige week kwam via de Washington Post een gesprek naar buiten van Trump met de hoogste Republikeinse verkiezingschef in de staat, waarin de president hem vraagt voldoende stemmen 'te vinden' om alsnog te winnen.