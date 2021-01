Tottenham Hotspur nog één zege verwijderd van eerste prijs sinds 2008

Tottenham draait al wat jaren bovenin mee in het Engelse voetbal, met een tweede plek, twee derde plaatsen, een vierde plek én een Champions League-finale in de laatste vijf seizoenen. Maar zilverwerk blijft al jarenlang uit.

Met het bereiken van de finale van de League Cup, via een 2-0 zege op Championship-club Brentford, is Mourinho nog één overwinning verwijderd van het waarmaken van die verwachting. Wat een prestatie van formaat zou zijn.

Hij geloofde met Tottenham Hotspur prijzen te kunnen winnen, liet José Mourinho in juli optekenen. Nog voor 2023, als zijn contract in Londen afloopt.

Daar kan op 25 april verandering in komen. Dan staat de eindstrijd op het programma, met Manchester United of Manchester City als tegenstander. Die clubs treffen elkaar woensdag in de andere halve finale.

Goal Brentford afgekeurd

Brentford leek in de halve eindstrijd even roet in het eten te gooien, toen Ivan Toney de openingstreffer van Moussa Sissoko wegpoetste. Maar de VAR constateerde dat Toney enkele centimeters buitenspel had gestaan.

Twee minuten later maakte Son Heung-min er uit een counter, hét handelsmerk van Mourinho's Tottenham Hotspur, 2-0 van en was de wedstrijd gespeeld. Steven Bergwijn bleef negentig minuten op de bank.