Wekdienst 8/7: Laatste dag proces-Wilders? • Tv-actie voor Suriname

Het is bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag is het in het noorden, midden en westen waarschijnlijk droog en breekt de zon even door. Er staat een zwakke tot matige wind. Het wordt niet warmer dan 18 graden.

Goedemorgen! Vandaag is mogelijk de laatste dag van het 'minder minder'-proces tegen Geert Wilders, en op tv wordt vanavond geld ingezameld voor de bestrijding van corona in Suriname.

Wat heb je gemist?

Meer dan de helft van de ondernemers heeft er vertrouwen in dat hun bedrijf de huidige economische malaise overleeft, meldt het CBS. Met name de reisbranche is een stuk positiever. In mei dacht nog 10 procent van de bedrijven dat ze het wel zouden redden, inmiddels is dat 51 procent. In de horeca zijn de ondernemers pessimistisch. Een kwart denkt dat het bedrijf volgend jaar nog bestaat. Een derde van de horecaondernemers vreest dat hun zaak het einde van het jaar niet haalt.

Ander nieuws uit de nacht: