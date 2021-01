Gele jerrycans gebruikt bij meerdere aanslagen op Poolse supermarkten

Een explosie maandagochtend vroeg bij de Poolse supermarkt Warszawa XL in Tilburg was de vijfde in een maand tijd.

In december waren er aanslagen op winkels in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en Beverwijk. Op die laatste plek was twee keer sprake van brandstichting. Alle winkels zijn in handen van één Iraaks-Koerdische familie.

De politie denkt dat dat er één groep daders achter zit. In december werd er al een foto van een verdachte van de ontploffing in Heeswijk-Dinther verspreid. Ondanks enkele tips heeft dit nog niet tot een aanhouding geleid.