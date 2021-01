Grote pro-Trumpdemonstratie verwacht in Washington, politie vreest geweld

Gisteren werd de leider van de Proud Boys, Henry Tarrio, in de stad gearresteerd. Hij is inmiddels vrijgelaten op voorwaarde dat hij Washington verlaat. Tarrio wordt aangeklaagd wegens het in brand steken van een Black Lives Matters-vlag, die gestolen was van een kerk in de stad. Tarrio had bij zijn aanhouding twee lege vuurwapenmagazijnen in zijn bezit, met daarop het logo van de groepering:

"Ik ben erbij" en "Het zal er heftig aan toe gaan", twitterde Trump over de betoging. De verwachting is dat hij een toespraak houdt in een park ten zuiden van het Witte Huis. Vandaag voerde zijn achterban ook al actie op Freedom Plaza.

"Wij zullen niet onze traditionele zwart-gele kleding dragen", zei Tarrio op sociale media. "We gaan incognito en verspreiden ons in kleinere groepen door de binnenstad."

Lauren Boebert is een van hen. "Laat me je vertellen waarom ik wel mijn Glock (pistool red.) naar het Congres meeneem", zei het lid van het Huis van Afgevaardigden namens de staat Colorado in een video op Twitter. Daarin laadt de Republikeinse het wapen en legt ze uit dat ze zich altijd zal inzetten voor het grondwettelijke recht om vuurwapens te mogen dragen:

De demonstranten onderschrijven Trumps bewering dat er op grote schaal fraude is gepleegd met stemmen per post, hoewel de Republikeinen in tientallen rechtszaken hierover ongelijk hebben gekregen.

Zodra de Congresleden binnen zijn, gaan demonstranten het Capitool omsingelen, zegt een fanatieke Trumpaanhanger tegen de NOS. "We laten ze niet naar buiten totdat we tevreden zijn met de uitkomst."

De politiechef van Washington D.C. benadrukte dat Boebert in overtreding is als ze daadwerkelijk een pistool meeneemt. In de stad gelden al relatief strenge wapenwetten en die zijn in de aanloop naar de demonstratie verder aangescherpt. Daardoor is het dragen van een wapen in feite verboden in de binnenstad.

Racistische daad

Bij een grote pro-Trumpdemonstratie op 12 december waren eveneens duizenden mensen aanwezig in de hoofdstad. Na afloop het protest probeerden honderden leden van de Proud Boys, Antifa en Black Lives Matters-activisten de confrontatie met elkaar te zoeken. De vele agenten konden dat grotendeels voorkomen. Er werden zo'n 30 betogers opgepakt.

Bij die ongeregeldheden werden bij ten minste twee kerken van de zwarte gemeenschap Black Lives Matters-vlaggen gestolen. Volgens de politiechef wordt nog onderzocht of er sprake is van een racistische daad. De leider van de Proud Boys is daarbij een van de verdachten. Tarrio heeft al toegegeven dat hij de vlag heeft verbrand, maar vindt daar zelf niets racistisch aan.