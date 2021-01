Vaccinaties van start, werking en veiligheid uitgelegd in video

De vaccinatielocatie in Assen start vanaf 18 januari met vaccineren - ANP

Vlak voor de eerste coronavaccinaties in Nederland stond de NOS in de speciale uitzending De avond van de vaccinatie stil bij alles rond het virus. Hoe werkt het eigenlijk, en wat is gedaan voor de veiligheid van het vaccin? In de uitzending gaven verslaggevers verder een kijkje achter de schermen op de plekken waar de prikken worden gezet. Om met het eerste te beginnen: bij de werking van vaccins hangt af van het type. Er zijn RNA- en vectorvaccins. Wat het verschil is en hoe zij werken, legt Marjolein van Egmond van het Amsterdam UMC uit in de video:

Hoe werkt een coronavaccin? - NOS

Vanaf het begin van de coronapandemie in maart werd duidelijk dat de komst van een vaccin de enige weg uit de coronapandemie zou zijn. "Zolang dat vaccin er niet is, zal het virus als een golf door de wereld gaan en Nederland niet overslaan", schetste premier Rutte de situatie op 16 maart vanuit zijn Torentje. In de hele wereld begon een race om wie het eerste een coronavaccin wist te ontwikkelen. Dit lukte binnen een jaar. Een ongekend korte periode om een nieuw geneesmiddel op de markt te brengen. Een van de redenen waardoor het coronavaccin van Pfizer/BioNTech zo snel ontwikkeld kon worden, is dat vaccinontwikkelaars gebruik maakten van technieken die tijdens de uitbraak van het SARS-virus in 2003 waren ontwikkeld. Maar ook andere factoren spelen een rol. Welke fases allemaal zijn doorlopen om zeker te weten dat het vaccin veilig is, laten we zien in de video hieronder:

Hoe verloopt de procedure van dit vaccin? - NOS

Nu het Pfizer-vaccin is goedgekeurd, zullen mensen twee keer een prik krijgen. Hierdoor wordt het immuunsysteem getraind om zich te verweren tegen het coronavirus, zegt RIVM-immunoloog Cecile van Els. Ook bij de meeste andere vaccins zijn straks twee inentingen nodig - alleen het vaccin van Jansen volstaat met één prik. "Uit de data van het onderzoek van AstraZeneca/Oxford is gemeten of de proefpersonen in die tussentijd het virus bij zich hadden", zegt Van Els. "Het leek alsof het vaccin daar ook tegen beschermde. En dat is heel goed nieuws."

Twee keer inenten, waarom is dat nodig? - NOS