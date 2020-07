Wat moet de EU met zorgenkind Italië? 'Niets doen is geen optie'

Europese leiders zijn het nog niet eens over het herstelfonds dat de EU er na de coronacrisis weer bovenop moet helpen. Vandaag spreekt de Duitse bondskanselier Angela Merkel onder anderen met Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Morgen gaat premier Rutte langs bij Merkel in Berlijn. Allemaal om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen.

Vier landen, bekend als de frugal four (de vrekkige vier) - of zoals ze zelf liever zeggen: de verstandige vier - willen lidstaten liever geen subsidies, maar leningen geven. Die landen zijn Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden. En minister Hoekstra van Financiën wil dat landen in ruil voor zulke leningen hun economie hervormen.

De houding van Nederland leidt vooral in het door corona zwaar getroffen Italië tot verontwaardigde reacties. Economen zien het niet zitten om noodlijdende landen zich dieper in de schulden te laten steken en ook het Nederlandse bedrijfsleven springt in de bres voor de getroffen landen. Vorige maand benadrukte VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer nog maar eens dat Nederland jaarlijks voor 60 miljard naar Zuid-Europese landen exporteert. Als dat zou wegvallen, zou dat ook een grote klap zijn voor de Nederlandse economie.

Italië zorgenkind

Zuid-Europese landen gaan zwaar gebukt onder de crisis. Economen en politici maken zich vooral druk over Italië. De derde economie van Europa is kwetsbaarder voor de effecten van de coronacrisis dan veel andere landen. Volgens de Europese Commissie is de recessie in Italië het diepst van alle EU-landen: er wordt 11,2 procent krimp verwacht.

Zo is het aandeel van de zwaar getroffen horeca- en toerismesector van de economie in Italië twee keer zo groot als in Nederland. Daarnaast hebben alle niet-essentiële bedrijven voor anderhalve maand hun deuren moeten sluiten.

"Nederland heeft bovendien een diensteneconomie", zegt Rabobank-econoom Maartje Wijffelaars. "Die leent zich veel beter voor thuiswerken. In Italië werken veel mensen in fabrieken. Thuiswerken is dan geen optie."

Daarnaast kon Nederland stimuleringsmaatregelen lanceren. Zuid-Europese landen konden dat veel minder. En daar zit volgens de Nederlandse regering precies het probleem. Als deze landen buffers hadden, dan was de economische situatie niet zo slecht geweest, zo is de gedachte. Maar volgens economen zit het probleem van Italië niet per se in de begroting.