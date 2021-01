OMT-lid Bonten ziet geen snel einde van de lockdown

Bonten loopt alvast op dat advies vooruit. "We kijken vrijdag naar de laatste cijfers, en dan bespreken we de vragen. Maar ik verwacht geen volmondig 'ja' op de vraag of we alles weer open kunnen doen." Over de scholen buigt het OMT zich nog specifiek. "Het gaat niet alleen om de kinderen, maar ook om de ouders en de leerkrachten. Elke versoepeling, alles wat je nu doet om te versoepelen, maakt het risico groter dat het virus zich verspreidt."

Verschillende partijen in de Kamer vragen het kabinet naar een perspectief voor de komende tijd. Maar het kabinet wacht nog op een advies van het OMT, ook over de rol van jongeren en kinderen bij de verspreiding van het virus, nu een nieuwe mutatie ervan rondgaat. Dat advies wordt vrijdag verwacht.

"Overtuigende effecten" van de lockdown die half december is ingesteld, blijven uit, zegt ook het RIVM . Het aantal positief geteste personen per 100.000 inwoners blijft met ruim 300 onverminderd hoog, terwijl dat aantal juist omlaag moet voor een versoepeling van de lockdownmaatregelen. Gezien de besmettingscijfers verwacht premier Mark Rutte niet dat er na 19 januari al versoepelingen mogelijk zijn, zei hij vandaag .

"Het reproductiegetal (R) zit op dit moment rond de 1. Dat betekent dat de besmettelijkheid maar heel weinig daalt", zegt Bonten. "Anders dan in het voorjaar, toen we het aantal besmettingen net zo snel zagen dalen als het eerst was gestegen. We hebben op dit moment geen alternatieven."

Allerlei scenario's

Over de vaccins, die moeten gaan helpen het virus in te dammen, zegt Bonten: "Het is vooralsnog een druppel op de gloeiende plaat. Waren we eerder begonnen, dan hadden we eerder een druppel op de gloeiende plaat gehad. We kunnen heel lang discussieren over welke groep als eerste aan de beurt moet komen, maar geen enkele keus die je maakt, geeft de absolute oplossing."

Van de bevolking moet 30 tot 40 procent gevaccineerd zijn voordat de besmettingscijfers structureel gaan dalen, verwacht de hoogleraar. "Ik sta achter het advies van de Gezondheidsraad. Je kunt allerlei scenario's doordenken die allemaal hun voors en tegens hebben, het is ook zeker niet uitgesloten dat we het vaccinatiebeleid nog een keer gaan aanpassen."

En dan doemt dus ook nog de dreiging van de Engelse variant van het coronavirus. "Er is geen reden om aan te nemen dat hij ons land niet gaat bereiken. Als we maximale maatregelen nemen, geven we hem zo min mogelijk vrijheid. Maar tegenhouden kunnen we hem niet, het is een kwestie van tijd voor hij de overhand krijgt."

Niets doen is volgens Bonten geen optie. "Dan krijgen we een hele grote piek. Mijn idee daarover is dat we hem zo weinig mogelijk ruimte moeten geven. Want als het Engelse virus rondgaat, moet je misschien wel 80 procent van de bevolking hebben ingeënt om het aantal besmettingen te laten dalen."