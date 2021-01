Midden in corona-uitbraak staan reserves Go Ahead op: 'Eigenlijk van de gekke'

Go Ahead Eagles heeft een opmerkelijke prestatie geleverd in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Deventer kampt met een corona-uitbraak, miste om die reden elf spelers bij Jong PSV, maar won wel met 3-2.

Van de elf spelers die er niet bij waren, behoort het merendeel tot het laatste basisteam. Zo waren onder anderen Jay Gorter, Sam Beukema, Bas Kuipers, Luuk Brouwers, Jay Idzes en Jacob Mulenga afwezig.

De wedstrijd moest doorgaan volgens het reglement van de KNVB, dat pas overgaat op afgelasting als meer dan de helft van een selectie positief is getest. Die grens werd bij Go Ahead, waar afgelopen zondag bij 25 spelers een test is afgenomen, niet gehaald.

Ongeloof van trainer Van Wonderen

"En dan raken we tijdens de wedstrijd ook onze keeper (Mitchel Michaelis, red.) nog kwijt met een bovenbeenblessure. Het is eigenlijk van de gekke", zei Van Wonderen in Langs de Lijn En Omstreken.