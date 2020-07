Volleybalvrouwen wachten op nieuwe bondscoach en talent

Het traject richting het WK van 2022 in eigen land is begonnen met twee prangende vragen: slaagt de jeugd erin om de stap naar de top te maken en wordt de assistent-coach de nieuwe bondscoach?

Het mislopen van de Olympische Spelen was een deceptie voor de Nederlandse volleybalsters. En tot overmaat van ramp haakten de toppers Lonneke Slöetjes en Celeste Plak onlangs voorlopig af. Een nieuwe bondscoach is er ook nog niet.

Vanwege het vertrek van Giovanni Caprara staan nu diens assistent, voormalig international Marko Klok, en de 61-jarige oud-bondscoach Avital Selinger, verantwoordelijk voor Jong Oranje, voor de groep.

"Ik voel me prima in deze situatie. We gaan zien wat het hierna gaat worden", zegt Klok. En de vraag of hij ambities heeft om door te schuiven, kost hem geen seconde bedenktijd. "Ja, zeker."

Toptransfer voor Baijens

Een van de speelsters die Oranje van een nieuwe impuls moet voorzien, is de 19-jarige Indy Baijens. Zij maakte onlangs een transfer naar de kampioen van Polen, topclub Chemik Police.