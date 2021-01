NOC*NSF in gesprek over vaccinatie topsporters, vrees voor 'ongelijk speelveld'

Woensdag zijn de zorgmedewerkers de eersten die in Nederland een coronaprik krijgen. Wanneer de Nederlandse sporters aan de beurt zijn is nog niet bekend, terwijl andere landen al bezig zijn met het vaccineren van atleten. Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, vreest dat er daardoor een ongelijk speelveld ontstaat. "Dat zou ik heel ongewenst vinden."

"Dat is de reden dat we toch aan de bel hebben getrokken de afgelopen week. Je moet je voorstellen dat Nederlandse teams de komende maanden kwalificatietoernooien moeten spelen en dat ze te maken krijgen met teams die al volledig gevaccineerd zijn. En er zijn ook teams die nog niet gevaccineerd zijn. Wetende dat je van het toernooi wordt uitgesloten bij twee positieve gevallen, dan ontstaat er echt een ongelijk speelveld. Dat vind ik in de topsport echt niet gewenst."

Hendriks benadrukt dat de topsport niet om voorrang vraagt, maar hij vindt het wel belangrijk om snel een route voor de komende maanden uit te stippelen. "Ik heb in november al gezegd dat de topsport zijn hand niet gaat opsteken om vooraan in de rij te gaan staan. Het gaat natuurlijk in eerste instantie om kwetsbare mensen en het zorgpersoneel."

Maandag zei de medisch directeur van NOC*NSF , Cees-Rein van den Hoogenband, dat hij het liefste zou zien dat de Nederlandse olympische ploeg in april of uiterlijk mei gevaccineerd wordt. Over zeven maanden staan de Olympische Spelen in Tokio gepland en binnenkort staan de eerste olympische kwalificatietoernooien al op het programma.

NOC*NSF heeft al gesprekken met VWS gevoerd, maar concrete afspraken zijn er nog niet. "Dat is ook begrijpelijk. Maar ik denk wel dat het van belang is om de komende periode daarvoor te gaan gebruiken. Zodat we op tijd zijn en dat we niet worden ingehaald door de realiteit. We gaan op korte termijn met VWS verder in gesprek", zegt Hendriks.

Oproep IOC

De sportkoepel heeft daarnaast ook het Internationaal Olympisch Comité (IOC) opgeroepen om ervoor te zorgen dat alle olympische sporters toegang hebben tot een coronavaccin. Niet alle landen hebben beschikking over een vaccin en ook dat kan volgens Hendriks voor ongelijkheid zorgen.

"Dat er straks sporters aan de Spelen meedoen die wel toegang hebben gehad tot een vaccin en sporters bij wie dat niet het geval is geweest: dat is niet een situatie die we zouden moeten willen. Dat is echt een oproep van ons aan het IOC, om daar een actieve rol in te spelen. En ervoor te zorgen dat er een gelijke toegang is voor alle landen in de wereld", aldus Hendriks.

Van den Hoogenband zei maandag in het Sportforum van Langs de Lijn En Omstreken dat hij vindt dat het IOC als organisator van de Spelen zelf voor de vaccinaties voor alle olympiërs moet zorgen.

Verplicht vaccineren?

Het coronavaccin wordt gezien als de grote redding van de grote sportevenementen, met de Olympische Spelen in Tokio voorop.

"Vaccineren is dé oplossing voor Spelen, zei Van den Hoogenband gisteren. NOC*NSF is duidelijk voorstander van prikken, maar de sportkoepel stelt een vaccinatie op dit moment nog niet verplicht voor deelnemers aan de Spelen.