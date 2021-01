Voetballers derde klasse-club UD Ibiza in extase na bekerstunt

De voetballers van de Spaanse derdeklasser UD Ibiza kwamen vorig jaar in het nieuws toen ze bijna FC Barcelona uitschakelden in het bekertoernooi Copa del Rey. Dinsdag vielen ze weer op tegen een andere serieuze tegenstander en dit keer wonnen ze wel.

Op Ibiza werd Celta de Vigo - de nummer acht van de Spaanse La Liga - met 5-2 uitgeschakeld in de tweede ronde. Celta heeft de beschikking over spelersmateriaal ter waarde van 124 miljoen euro, Ibiza moet het doen met 4,7 miljoen euro.

Vorig jaar ging Ibiza, dat tweede staat in de Segunda B (waarin ook het jeugdteam van Celta uitkomt), in de derde ronde in blessuretijd onderuit tegen Barcelona, nadat het lange tijd op voorsprong had gestaan.

Gespreid aantal toeschouwers

Voor een gespreid aantal toeschouwers liep Ibiza tegen Celta uit naar een 4-0 voorsprong. Celta was met een reserve-elftal begonnen, kwam terug tot 4-2, maar kon inpakken toen Ángel Rodado er vlak voor tijd 5-2 van maakte.