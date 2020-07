Wilhelmina weg, inbrekers slaan toe

Inbrekers hebben dit weekend toegeslagen in hotel landgoed Anneville in Ulvenhout. Dat is de plek waar koningin Wilhelmina en onze kroonprinses Juliana enige tijd onderdak vonden. De tijdelijke koninklijke residentie diende eerder als hoofdstafkwartier voor prins Bernard.

Nog maar een week geleden pakte het koninklijk gezelschap de vele koffers en vertrok naar Den Haag. Het heeft er alle schijn van dat de inbrekers dit moment hebben afgewacht: het verblijf was nog niet overgedragen aan de hoteleigenaar. Een wacht was aangesteld maar op het moment suprême niet aanwezig.

De inbrekers hebben niets koninklijks mee genomen. Voor zover op dit moment kan worden nagegaan, bedraagt de buit acht Perzische tapijten. De inbraak moet met meerdere mensen gepleegd zijn, omdat een aantal van de ontvreemde tapijten van fors formaat zijn. Volgens de politie zijn er zeker twee of drie man nodig om ze te verslepen.

De leden van het Koninklijk Huis hebben de inbraak niet mee hoeven maken: Wilhelmina keerde deze week terug naar Den Haag.