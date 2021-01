Gezondheidsraad adviseert voor derde keer: vaccineer ouderen eerst

De Gezondheidsraad heeft het kabinet voor de derde keer geadviseerd om alles op alles te zetten om ouderen en kwetsbaren als eerste in te enten tegen het coronavirus. Dat gebeurde ook al op 19 november en 24 december. Bij deze groepen is met een vaccin de meeste gezondheidswinst te behalen, denkt de raad.

In het advies, dat samen met het Outbreak Management Team (OMT) is opgesteld, staat dat "het onwenselijk is dat ouderen lang op de vaccinatie moeten wachten". Ze adviseren om ten minste 90 procent van de beschikbare vaccins van farmaceuten Pfizer en Moderna te gebruiken voor het vaccineren van ouderen.

Maar in de huidige vaccinatiestrategie van kabinet staat dat onder voorbehoud van voldoende leveringen en goedkeuring van nieuwe vaccins, er in februari wordt begonnen met het vaccineren van mensen van 18 tot 60 jaar met een medische indicatie.

Pas een maand later volgt de groep van 60 jaar en ouder. Die groep wil het kabinet splitsen: de 75-plussers moeten naar de huisarts voor een prik met het Moderna-vaccin. De 60-plussers moeten naar de GGD voor het Pfizer-vaccin.

Dit is de vaccinatiestrategie: