Prikkers klaargestoomd voor vaccinaties: 'Lucht eruit, zwenken en niet schudden'

Na een trage aanloop en het erkennen door minister De Jonge dat het vaccineren eerder had kunnen beginnen, leren in een zalencentrum in Houten 25 GGD-medewerkers wat er bij het toedienen van het Pfizer-vaccin komt kijken. Vrijdagochtend wordt hier de eerste echte prik gezet voor de regio Utrecht. In totaal gaan er 350 tot 400 prikkers aan de slag op 25 locaties.

"Je zal weerstand gaan voelen. Een flinke weerstand waar je misschien een klein beetje aan moet wennen", zegt opleider Carla Rozendaal over het moment dat naalden in vaccinflacons gaan. Een groepje GGD-medewerkers staat aandachtig te kijken en te luisteren.

"Corona is een maatschappelijk probleem, dat moeten we met z'n allen oplossen. Als ze mij dan vragen om te helpen doe ik dat meteen, dat voelt heel goed", zegt Van Doorn. Ze voelt een "gezonde spanning" voor komende vrijdag. "Deze dingen krijg je onder de knie en ga je doen door te herhalen. Ik denk dat het praktijkgedeelte ervoor zorgt dat je ervaren wordt. Vaccineren is voor mij eigenlijk een dagelijks iets, maar werken met dit vaccin en de manier van klaarmaken is nieuw."

Ze hebben eerder geprikt of doen dit zelfs dagelijks. Zoals jeugdverpleegkundigen Harmke van Doorn en Nienke van Wanrooij, die normaal gesproken baby's, kinderen en zwangere vrouwen inenten. Toen ze werden gevraagd om te gaan prikken, hoefden ze daar niet over na te denken.

Rozendaal doet voor hoe de optreknaald en opzetspuit op elkaar gezet moeten worden. Ze doet er oplosvloeistof in, tikt de lucht eruit en doet de naald in het flacon. "Dan tien keer zwenken. Zo. Je mag er niet mee schudden." Ze opent de toedieningsspuit en de injectienaald en trekt het vaccin op. "Uiteindelijk is er 0,3 milliliter over om te injecteren."

Dit klaarmaken is het enige dat Ardian Isebia vandaag nieuw heeft geleerd - en dat het protocol erg strak is. Als verpleegkundige bij Defensie deed hij ervaring op met vaccineren. Omdat hij in een overgangstraject zit vanuit de Cariben naar Nederland en nog niet heel veel te doen heeft, is hij coronatests gaan afnemen en heeft hij zich gemeld als prikker. "De rest van de training was basic. Ik vind het niet spannend, ben vooral enthousiast. Ik ben echt blij dat ik in deze groep mag zijn en mag helpen."

Uitslaapkamer

Wat ze vrijdag en daarna precies gaan doen, weten de medewerkers nog niet. Ze kunnen bij de administratie worden ingedeeld, waar mensen om hun papieren wordt gevraagd, vaccins voorbereiden, de prik zetten of op de 'uitslaapkamer' staan, waar gevaccineerde mensen na hun prik nog een kwartier moeten wachten om de kijken of er geen zorgwekkende bijwerkingen optreden. De planning daarvoor moet nog worden gemaakt, zegt dagcoördinator Monique Van Vuure-Van der Linden. "Dat is nog een hele puzzel."