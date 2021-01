Wüst en Kramer in selectie voor ploegenachtervolging wereldbekers

Sven Kramer en Ireen Wüst rijden deze maand voor het eerst in 16 jaar geen EK allround, maar de meervoudig kampioenen zijn door bondscoach Jan Coopmans wel opgenomen in de selectie voor de ploegenachtervolging bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen.

Naast Kramer komen Patrick Roest, Chris Huizinga, Marcel Bosker en Beau Snellink uit op de ploegenachtervolging in de laatste twee weekeinden van januari.

Wüst rijdt het eerste weekeinde (22-24 januari) met Melissa Wijfje, Carlijn Achtereekte, Joy Beune en Antoinette de Jong. Het tweede weekeinde (29-31 januari) neemt Irene Schouten de plek in van Wijfje.