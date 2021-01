Morgen eerste Pfizer-prik in Nederland, hoe gaat het met de andere vaccins?

De Jonge schreef gisteren in een Kamerbrief over de Nederlandse vaccinatiestrategie dat de uitvoering afhankelijk is van goedkeuring, toelating en uiteindelijke levering van deze vaccins. Zo kan het zijn dat de ontwikkeling van een vaccin vertraging oploopt omdat er toch nog vraagtekens zijn bij het onderzoek, of dat er problemen komen in een fabriek. Ook kunnen vaccins nog afvallen omdat ze niet goed genoeg blijken te werken of omdat er problemen opduiken qua veiligheid en bijwerkingen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil dat eind september iedereen in Nederland de kans moet hebben gehad om zich te laten vaccineren. In de Europese Unie is op dit moment alleen het vaccin van Pfizer/BioNTech goedgekeurd. Over de hele wereld wordt gewerkt aan meer dan tweehonderd verschillende vaccins. In Europa zijn er afspraken gemaakt met zes vaccin-ontwikkelaars.

In Nederland krijgen morgen de eerste zorgmedewerkers het BioNTech/Pfizer-vaccin. Dat gebeurt in Veghel; gisteren was de vaccinatiestraat daar nog in opbouw:

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft dit vaccin op 21 december goedgekeurd . Naar verwachting krijgt Nederland dit jaar 8,4 miljoen vaccins, waarmee 4,2 miljoen mensen kunnen worden ingeënt. De Europese Commissie en de EU-lidstaten hebben besloten extra doses te bestellen. Als het goed is, zorgt dat later dit jaar in ons land voor ruim 3,8 miljoen vaccins.

Volgens minister De Jonge is de verwachting dat de eerste vaccins uiterlijk eind januari kunnen worden geleverd. Moderna liet eerder aan de NOS weten nog geen concrete datum te kunnen noemen. Op dit moment is de planning dat hiermee verpleeghuisbewoners, ggz-cliënten en thuiswonenden ouder dan 75 jaar en niet mobiele thuiswonenden tussen de 60 en 75 worden gevaccineerd.

In de Verenigde Staten, Canada en Israël is dit Amerikaanse vaccin al goedgekeurd, naar verwachting gebeurt dit morgen in de EU. De Europese Unie heeft in totaal 160 miljoen doses van het Moderna-vaccin besteld, waarvan er dit jaar 6,2 miljoen naar Nederland zouden moeten gaan. Er zijn twee prikken per persoon nodig, met een tussenperiode van ongeveer een maand. In totaal kunnen ruim 3 miljoen Nederlanders ermee worden ingeënt.

Oxford/AstraZeneca

Het coronavaccin van de universiteit van Oxford en farmaceut AstraZeneca is 30 december goedgekeurd door de Britse autoriteiten. Nederland heeft afspraken voor 11,7 miljoen vaccins, goed voor bescherming van zo'n 5,8 miljoen mensen. In eerste instantie was de verwachting dat dit vaccin als eerste beschikbaar zou komen, maar in het najaar bleek dat BioNTech/Pfizer toch sneller was.

Het is nog onduidelijk wanneer dit vaccin wordt toegelaten in de EU. Dit heeft gedeeltelijk te maken met de door AstraZeneca aangeleverde wetenschappelijke data. Zo ontstond er verwarring over de juiste dosis. Het vaccin zou 90 procent bescherming bieden bij proefpersonen die eerst een halve dosis van het vaccin kregen en een maand later een hele dosis. Bij mensen die twee keer een hele dosis ontvingen, zou het slechts 62 procent effectief zijn. Bovendien was er in september een tegenvaller, het onderzoek werd toen tijdelijk stilgelegd omdat een proefpersoon een serieuze aandoening bleek te hebben.

Dit vaccin is minstens zes maanden houdbaar in een gewone koelkast Dat maakt de logistiek een stuk eenvoudiger dan bij het Pfizer/BioNtech-vaccin, dat bij -70 graden bewaard moet worden. Omdat er relatief veel vaccins beschikbaar zijn, is dit vaccin ook bedoeld voor Nederlanders tussen de 18 en 60 jaar zonder medische indicatie. Zij zouden vanaf april of mei kunnen worden ingeënt.

Volgens De Jonge wordt het AstraZeneca-vaccin deze week besproken door het EMA. Hij schrijft in de Kamerbrief optimistisch te zijn dat "we zo snel als verantwoord is, ook in de EU over dit vaccin kunnen beschikken".