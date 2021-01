Arabische landen en Qatar tekenen deal, diplomatieke ruzie beëindigd

De leiders van vier Arabische landen en Qatar hebben hun meer dan drie jaar durende diplomatieke geschil officieel bijgelegd. Op een top in woestijnstad Al-Ula in het noordwesten van Saudi-Arabië tekenden de landen een overeenkomst waarmee het verkeer over land, door de lucht en over zee tussen de landen en Qatar weer wordt vrijgegeven. Ook wordt Qatar niet langer economisch en politiek geïsoleerd.

In 2017 verbraken Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte de politieke en economische banden met Qatar vanwege vermeende steun aan internationaal terrorisme en te nauwe banden met het sjiitische Iran. Qatar ontkende de aantijgingen. Sindsdien schoof Qatar nooit meer aan bij een top van de Golfstaten.

De recente dreiging van Iran in de regio bracht de onderhandelingen in een stroomversnelling. "We moeten dringend onze inspanningen bundelen om de uitdagingen om ons heen het hoofd te bieden", sprak Mohammed bin Salman op de staatstelevisie. "Hieronder vallen met name bedreigingen van het nucleaire programma van het Iraanse regime."

Terugtrekken

Ook de aanstaande regeringswissel in de Verenigde Staten was een belangrijke factor voor de verzoening. Saudi-Arabië en zijn bondgenoten vrezen dat de VS zich uit de regio zal terugtrekken nadat Joe Biden als president is beëdigd. De landen zijn voor hun veiligheid dan meer op zichzelf aangewezen. Een van de grootste Amerikaanse luchtmachtbases ter wereld bevindt zich in Qatar.

Gisteren kondigde de minister van Buitenlandse Zaken van Koeweit, net als de VS bemiddelaar in de ruzie, al aan dat de grens tussen Qatar en Saudi-Arabië weer openging.