Bertens slaat Australian Open toch over: 'Komt te vroeg, risico te groot'

Voor Kiki Bertens komt de Australian Open te vroeg. De Nederlandse nummer negen van de wereld herstelt van een achillespeesoperatie, maar had zich wel ingeschreven voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

"Ik heb de moeilijke beslissing moeten nemen om mijn reis naar Australië over te slaan", schrijft ze op Instagram. "Het komt te vroeg en het risico is te groot. Hopelijk ben ik in maart terug."