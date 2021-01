Sanna Elkadiri krijgt als eerste vaccin: 'Vind de dingen eromheen spannender'

Sanna Elkadiri is de eerste die morgen wordt ingeënt tegen covid-19 - ZGEM

Sanna Elkadiri wordt morgen als eerste in Nederland gevaccineerd tegen covid-19. "Toen ik zaterdag werd benaderd, heb ik wel even moeten nadenken", zegt ze in een interview met de NOS. "Ik doe het uiteindelijk met name voor mezelf, maar ook voor de boodschap naar buiten: laat je vaccineren zodat we straks terug kunnen naar een normale samenleving." Elkadiri is zorgmedewerker van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) in Boxtel. Morgen krijgt ze in Veghel de prik samen met een aantal collega's. Elkadiri is vanavond uitgebreid te zien in het NOS-programma 'De avond van de vaccinatie'. Hier legt ze alvast uit waarom ze zich laat vaccineren:

"Ik werk op een afdeling met dementerende cliënten", zegt Elkadiri. "Daar is knuffelen een normale zaak, of dat je een kus krijgt. Die mensen hebben de geborgenheid nodig en dat gaat nu niet meer." Ze hoopt dat het vaccin daar op termijn een oplossing voor biedt. En iemand moet de eerste zijn, redeneert Elkadiri. "Ik vind de vaccinatie niet eng, de dingen er omheen vind ik spannender." Want ze beseft dat alle ogen morgenochtend op haar gericht zijn.

Elkadiri en de andere 'eersten' krijgen het vaccin van Pfizer en BioNTech. Het wordt toegediend door GGD Hart voor Brabant. Ook in de regio's Rotterdam en Utrecht begint de inenting. In dit artikel lees wanneer welke regio aan de beurt is. Behalve verpleeghuismedewerkers wordt vanaf morgen onder meer ook ziekenhuispersoneel in de acute zorg gevaccineerd. Het gaat specifiek om medewerkers op de intensive care, de spoedeisende hulp en de verpleegafdelingen voor coronapatiënten. Ook medewerkers in de gehandicaptenzorg en de thuiszorg staan vooraan in de rij voor het vaccin. Hieronder vind je een overzicht van wie wanneer aan de beurt is:

