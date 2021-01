Ten Hag kan gewoon beroep doen op Argentinië-ganger Martínez: 'Volkomen safe' - NOS

"Waarom niet?", luidt de veelzeggende vraag van Ajax-trainer Erik ten Hag op de stelling dat Lisandro Martínez zondag niet speelt tegen PSV. Martínez reisde met de feestdagen terug naar zijn thuisland Argentinië, wat hem op veel kritiek kwam te staan vanwege de vermeende risico's dat hij daarbij het coronavirus opliep. Maar Martínez hoeft niet in quarantaine en testte bij terugkomst negatief, dus is gewoon inzetbaar in de topper. Ten Hag: "Wij hebben een héél strikt protocol, met uitgebreide testen."

Lisandro Martínez met Erik ten Hag tijdens Ajax-FC Twente - ANP

"Denk jij dat wij het risico nemen om een speler in de kleedkamer te laten die een ander kan besmetten? Dan lopen wij groot gevaar. Alle spelers zijn al drie, vier keer getest. PCR-testen, sneltesten, en ze zijn volkomen safe." Ten Hag behoort ook niet tot het kamp dat verontwaardigd reageerde op het nieuws dat Martínez naar Argentinië was gevlogen. "Een aantal jongens moest vanwege persoonlijke omstandigheden naar huis toe." "Ze waren een jaar niet thuis geweest en moesten een aantal zaken regelen, zoals jij en ik ook weleens thuis zaken moeten regelen."

Erik ten Hag komt zondag, net als PSV-trainer Roger Schmidt, uitgebreid aan het woord over allerlei thema's. Hij laat uiteraard zijn licht schijnen over Ajax-PSV (zondag 16.45 uur) en over de januarimaand vol topwedstrijden. Om 19.00 uur is de samenvatting te zien op NPO 1 en later ook op NOS.nl.

Cees-Rein van den Hoogenband, de bondsarts van sportkoepel NOC*NSF, zette maandagavond een discussie in gang rondom de vraag of topsporters voorrang moeten krijgen in het vaccinatieproces. In sommige landen zou dit al gebeuren. Ten Hag is desgevraagd geen voorstander van voorrang voor sporters. "Ik heb daar niet over nagedacht, maar als je mij die vraag stelt zeg ik 'nee'. Er zijn eerst andere mensen die die zorg verdienen. Bijvoorbeeld de mensen in de zorg."