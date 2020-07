Mensen onwel bij douanekantoor Schiphol door stof uit in beslag genomen koffer

In een kantoorgebouw op Schiphol zijn meerdere mensen licht onwel geworden door een onbekende stof. De stof kwam uit een koffer die in beslag was genomen, meldt de Veiligheidsregio Kennemerland.

Het incident was gistermiddag in het gebouw The Outlook. Het kantoorpand ligt ongeveer een kilometer ten zuidwesten van de aankomst- en vertrekhallen van Schiphol ligt. Onder meer de douane werkt vanuit dit gebouw.

De brandweer heeft metingen verricht, maar heeft nog niet achterhaald om welke stof het gaat, meldt de veiligheidsregio. Daarvoor wordt laboratoriumonderzoek gedaan.

Ook een voertuig van het ministerie van Defensie is naar het pand gekomen om hulp te verlenen.